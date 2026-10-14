Bandara Syamsudin Noor Tanam 5.000 Bibit Pohon Untuk Penghijauan Banjarbaru

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor menanam 5.000 bibit pohon untuk menghijaukan Kota Banjarbaru, ibukota Kalimantan Selatan lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

"Bantuan penyediaan 5.000 bibit pohon senilai Rp100.000.000 ini telah kami serahkan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan," kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana di Banjarbaru, Rabu.

Millyas menjelaskan penanaman bibit pohon lewat program InJourney Airports Alam Lestari itu secara bertahap dilakukan berlangsung hingga November 2026.

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Adapun lokasi penanaman salah satunya di sekitar Jalan Golf di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru dan sejumlah lokasi lainnya yang dikoordinasikan bersama pihak terkait.

Program ini diharapkan dapat mendukung penghijauan, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

Selain mendukung program penghijauan, Bandara Internasional Syamsudin Noor juga menyerahkan TJSL untuk berbagai bidang dengan total bantuan Rp270 juta.

Antara lain program InJourney Airports Rumah Layak Huni, InJourney Airports Tanggap Bencana, InJourney Airports Cerdaskan Bangsa, serta InJourney Airports Peduli Fasilitas Umum dan Rumah Ibadah.

Millyas menyebut berbagai program itu merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pembangunan daerah, dan menjaga kelestarian lingkungan. (antara/jpnn)