Lapas Banjarmasin Perkuat Pembinaan dengan Layanan Bapas & Kunjungan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin memperkuat pembinaan warga binaan dan pelayanan pemasyarakatan dengan membangun Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas), greenhouse di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) 1, serta ruang layanan kunjungan.

Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah mengatakan tiga fasilitas yang segera diresmikan tersebut harus diperkuat dengan kedisiplinan dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Herriansyah mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa disiplin dalam menjalankan arahan dan perintah kedinasan serta menindaklanjuti setiap instruksi dengan penuh tanggung jawab agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.

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"Setiap instruksi harus ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab agar pelaksanaan tugas berjalan optimal,” katanya.

Herriansyah meminta seluruh jajaran memastikan kesiapan peresmian Pos Bapas, greenhouse di SAE 1, dan ruang layanan kunjungan melalui koordinasi serta kerja sama antarbagian agar seluruh persiapan berjalan dengan baik.

“Koordinasi dan kerja sama setiap bagian perlu diperkuat agar seluruh persiapan berjalan dengan baik dan kegiatan peresmian dapat terlaksana dengan lancar,” ujarnya.

Herriansyah berharap seluruh pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing, menjaga koordinasi, dan memastikan persiapan peresmian berjalan optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Keberadaan fasilitas tersebut mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, mulai dari pembinaan melalui sarana asimilasi dan edukasi hingga pelayanan kunjungan, sementara Pos Bapas mendukung layanan pemasyarakatan sesuai fungsi dan kewenangan. (antara/jpnn)