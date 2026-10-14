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TNI AU Kerahkan Personel Bantu Tangani Karhutla di Kalsel

Rabu, 14 Oktober 2026 – 10:12 WIB
TNI AU Kerahkan Personel Bantu Tangani Karhutla di Kalsel - JPNN.com Kalsel
Personel TNI AU memadamkan lahan yang terbakar di kawasan di Jalan Gubernur Syarkawi, depan RSJ Sambang Lihum, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu (11/10/2026) (ANTARA/Ho-Humas TNI AU)

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - TNI AU mengerahkan personelnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan di Jalan Gubernur Syarkawi, depan RSJ Sambang Lihum, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Minggu (11/10).

Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, dijelaskan personel TNI AU yang dikerahkan berasal dari Lanud Sjamsudin Noor bersama satgas gabungan.

Proses pemadaman kebakaran berawal dari apel personel yang dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.

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"Seusai apel, Satgas Darat Karhutla Lanud Sjamsudin Noor mengerahkan 15 personel ke lokasi karhutla," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi.

Feri menjelaskan, para personel TNI AU itu menangani karhutla bersama dengan ragam instansi lain.

"Mereka bekerja sama dengan Satgas Karhutla BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Yonif TP 828, dan relawan pemadam kebakaran BPK Provinsi Kalimantan Selatan," katanya menjelaskan.

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Feri melanjutkan proses pemadaman pun berjalan lancar dengan aman. Hingga saat ini upaya pemadaman oleh pihaknya masih terus dilakukan.

Dia memastikan para personel TNI AU akan selalu siap membantu pemerintah daerah dan pusat dalam menangani karhutla.

TNI AU mengerahkan sejumlah personelnya untuk membantu menangani karhutla di Kalimantan Selatan.
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TAGS   TNI AU Karhutla kebakaran hutan dan lahan TNI

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