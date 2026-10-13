Dinkes Kalsel Perkuat Layanan Kesehatan Untuk Tekan Kasus Kematian Ibu

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi bidan dalam pemeriksaan kehamilan, persalinan, masa nifas, dan skrining bayi baru lahir, dampak terjadinya 84 kasus kematian ibu pada 2024.

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Kalsel Tahun 2024, angka tersebut menjadi perhatian dalam peningkatan mutu pelayanan maternal, terutama melalui deteksi dini faktor risiko, penanganan komplikasi, dan pemantauan kesehatan ibu setelah melahirkan.

Kepala Dinkes Kalsel Diauddin di Banjarbaru, Senin, mengatakan penguatan kompetensi bidan dilakukan melalui Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas, dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Angkatan 2 yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

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“Bidan memiliki peran strategis, karena menjadi salah satu tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga kompetensi mereka diperlukan untuk mengenali tanda bahaya dan mempercepat rujukan apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

Diaduddin menyebutkan pelayanan maternal mencakup pemeriksaan kehamilan, deteksi faktor risiko, persiapan persalinan, penanganan komplikasi, hingga pemantauan kesehatan ibu selama masa nifas. Setiap tahapan tersebut perlu dilaksanakan secara optimal untuk mendukung keselamatan ibu.

Selain pelayanan terhadap ibu, penguatan skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir diperlukan untuk mendukung deteksi dan penanganan dini, sehingga risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicegah.

Melalui pelatihan tersebut, Diauddin berharap para bidan semakin terampil memberikan pelayanan komprehensif serta meningkatkan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman, pelayanan nifas, dan pentingnya skrining bayi baru lahir.

Dinkes Kalsel berharap peningkatan kompetensi bidan dapat mendukung penerapan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk pengenalan tanda bahaya, rujukan tepat waktu dan skrining bayi baru lahir. (antara/jpnn)