Pusdokkes Polri Masih Periksa Sampel DNA 5 Jenazah Korban KM Virgo Transport

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pusdokkes Polri masih melakukan pemeriksaan sampel DNA lima jenazah korban Kapal Virgo Transport 8 yang belum teridentifikasi.

"Kondisi jasad kelima korban sangat sulit dikenali maka pemeriksaan DNA menjadi upaya terakhir," kata Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Much Sofwan di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, Senin.

Dia mengakui semua data pembanding ante mortem dari keluarga telah dikumpulkan termasuk sampel DNA.

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Namun hingga kini hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes belum juga keluar.

Sofwan pun memohon kepada keluarga bersabar menunggu hasilnya dan berharap pula bisa segera diketahui identitas kelima korban.

Dia memastikan lima jasad ini menjadi yang terakhir diidentifikasi setelah tidak ada lagi temuan korban baru dalam satu minggu terakhir.

"Namun jika ada temuan lagi kami siap melakukan identifikasi kembali, tim DVI tetap siaga," tegasnya.

Diketahui masih ada 53 korban Kapal Virgo yang belum ditemukan dari total 243 penumpang dan awak kapal.