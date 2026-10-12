Karantina Kalsel Gelar Vaksinasi Rabies Gratis Untuk Hewan Peliharaan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Balai Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan masyarakat khususnya kucing untuk meningkatkan pencegahan penyakit zoonosis guna melindungi kesehatan masyarakat.

Kepala Karantina Kalsel Erwin AM Dabukke mengatakan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan itu dilaksanakan melalui kegiatan Road to Quarantine Day 2026 di kawasan Car Free Day Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Minggu.

“Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan jalan santai dan senam bersama yang terbuka bagi masyarakat umum sebagai upaya mendekatkan layanan karantina sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan hewan peliharaan,” ujarnya.

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Dia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bentuk pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai peran Karantina dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesehatan manusia.

“Tugas Balai Karantina tidak hanya mencakup pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia,” katanya.

Erwin menegaskan pencegahan penyakit hewan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemilik hewan peliharaan, melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala dan vaksinasi sesuai jadwal untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus menekan risiko penularan penyakit, termasuk rabies.

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Kegiatan tersebut melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, serta Bank Rakyat Indonesia.

Selain pegawai, Dharma Wanita Persatuan, dan keluarga, kegiatan itu diikuti mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas reptil, serta masyarakat untuk memperluas kolaborasi dalam meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan hewan dan perlindungan lingkungan.