Pemprov Kalsel Perkuat Sanitasi Warga Demi Wujudkan PHBS Berkelanjutan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat penerapan sanitasi berbasis masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara berkelanjutan melalui penguatan perencanaan, penganggaran, kelembagaan, akses sanitasi, serta inovasi di tingkat desa.

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi penerapan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di sejumlah daerah, termasuk Desa Mahela, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk memastikan program berjalan sesuai kondisi faktual masyarakat.

Perwakilan Tim Juri STBM Award Kalsel dari Bappeda Provinsi Kalsel Riza Arizani di Banjarmasin, Kamis, mengatakan perencanaan, penganggaran dan keberlanjutan menjadi aspek penting agar penerapan STBM tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi terus dipelihara dan dikembangkan pemerintah desa bersama masyarakat.

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“Dari Bappeda ada beberapa aspek yang kami nilai, terutama terkait penganggaran dan perencanaan keberlanjutan di Desa Mahela,” ujarnya.

Di Desa Mahela, program STBM telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa serta didukung Surat Keputusan Tim STBM sebagai dasar penggerakan program, sementara kolaborasi dan swadaya masyarakat mulai terlihat, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Penerapan STBM juga diperkuat melalui sejumlah inovasi yang menyasar kebiasaan keluarga, yakni Rumah Sehat 5 Menit (Rusman), Cuci Tangan Bersih dan Nyaman (Citra), Dapur Aman dan Higienis untuk Keluarga (Danita), serta Inovasi Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga (Ipalku).

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Riza mengatakan berbagai capaian tersebut agar diikuti pemeliharaan dan keberlanjutan, termasuk melalui rencana penambahan sambungan rumah pada 2027 agar akses sanitasi masyarakat semakin kuat dan manfaat program dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

“Kami sarankan ke depan Desa Mahela bisa merencanakan pemeliharaan dan keberlanjutan dari kegiatan STBM lima pilar,” katanya.