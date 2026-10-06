Pemkab Tanah Laut Percepat Pemanfaatan Lahan Cetak Sawah Rakyat

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mempercepat pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat untuk mengejar target tanam padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dari target penanaman seluas 640 hektare, sebanyak 103 hektare telah ditanami padi, termasuk dua hektare di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, yang dilakukan melalui gerakan tanam bersama, kata Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto di Liang Anggang, Kabupaten Tanah Laut, Senin.

Lebih lanjut dia mengatakan percepatan tanam perlu diikuti pengelolaan lahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman agar peningkatan luas tanam dapat memberikan hasil produksi yang optimal.

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Pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat tersebut harus dioptimalkan untuk meningkatkan produksi padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah, kata Rahmat saat melakukan gerakan tanam di Desa Liang Anggang.

Menurut dia, pengembangan areal tanam tidak cukup hanya mengejar luasan, tetapi juga membutuhkan pendampingan kepada petani sejak persiapan lahan, penanaman hingga pemeliharaan tanaman agar produktivitas dapat terjaga.

Dalam kegiatan tersebut, Rahmat menyerahkan bantuan rodentisida secara simbolis kepada Gapoktan Adil Makmur untuk membantu mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

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“Pengendalian organisme pengganggu harus dilakukan sejak awal agar tanaman yang sudah ditanam dapat tumbuh dengan baik dan hasil panen petani tetap terjaga,” ujar dia.

Percepatan tanam dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, kelompok tani, serta unsur TNI dan Polri di lapangan.