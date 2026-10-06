JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemkab Tanah Laut Percepat Pemanfaatan Lahan Cetak Sawah Rakyat

Pemkab Tanah Laut Percepat Pemanfaatan Lahan Cetak Sawah Rakyat

Selasa, 06 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Pemkab Tanah Laut Percepat Pemanfaatan Lahan Cetak Sawah Rakyat - JPNN.com Kalsel
Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto bersama instansi lainnya melakukan percepatan tanam padi di lahan cetak sawah rakyat di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Senin (5/10/2026). (ANTARA/HO-Diskominfostasan Tala

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mempercepat pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat untuk mengejar target tanam padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dari target penanaman seluas 640 hektare, sebanyak 103 hektare telah ditanami padi, termasuk dua hektare di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, yang dilakukan melalui gerakan tanam bersama, kata Bupati Tanah Laut H Rahmat Trianto di Liang Anggang, Kabupaten Tanah Laut, Senin.

Lebih lanjut dia mengatakan percepatan tanam perlu diikuti pengelolaan lahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman agar peningkatan luas tanam dapat memberikan hasil produksi yang optimal.

Baca Juga:

Pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat tersebut harus dioptimalkan untuk meningkatkan produksi padi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah, kata Rahmat saat melakukan gerakan tanam di Desa Liang Anggang.

Menurut dia, pengembangan areal tanam tidak cukup hanya mengejar luasan, tetapi juga membutuhkan pendampingan kepada petani sejak persiapan lahan, penanaman hingga pemeliharaan tanaman agar produktivitas dapat terjaga.

Dalam kegiatan tersebut, Rahmat menyerahkan bantuan rodentisida secara simbolis kepada Gapoktan Adil Makmur untuk membantu mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

Baca Juga:

“Pengendalian organisme pengganggu harus dilakukan sejak awal agar tanaman yang sudah ditanam dapat tumbuh dengan baik dan hasil panen petani tetap terjaga,” ujar dia.

Percepatan tanam dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, kelompok tani, serta unsur TNI dan Polri di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mempercepat pemanfaatan lahan cetak sawah rakyat.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cetak sawah pemanfaatan lahan sawah Pemkab Tanah Laut

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU