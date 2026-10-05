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Polresta Banjarmasin Sudah Selesaikan 94 Kasus Kriminal Selama 2 Bulan

Senin, 05 Oktober 2026 – 14:31 WIB
Polresta Banjarmasin Sudah Selesaikan 94 Kasus Kriminal Selama 2 Bulan - JPNN.com Kalsel
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin saat menggelar konferensi pers terkait penyelesaian perkara di periode Agustus dan September capai 84,7 persen dari 111 perkara, Banjarmasin, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Humas Polresta Banjarmasin)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin menuntaskan 94 dari 111 perkara yang ditangani satreskrim selama Agustus hingga September 2026 atau mencapai 84,7 persen dan melampaui target penyelesaian sebesar 70 persen.

"Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan perkara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, baik melalui proses peradilan maupun penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ)," kata Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin, Minggu.

Menurut dia penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan penanganan kasus berdasarkan tingkat kebutuhan dan penyelesaian hukum masing-masing perkara.

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"Dari 94 perkara yang telah diselesaikan, sebagian telah memasuki tahap P21 di kejaksaan dan sebagian lainnya dituntaskan melalui Restorative Justice," kata Riza.

Dia mengatakan dari 111 laporan yang ditangani selama dua bulan tersebut, masih terdapat perkara yang dalam proses dan ditargetkan dapat diselesaikan pada Oktober 2026 sehingga tidak menumpuk menjadi tunggakan penanganan kasus.

"Kasus konvensional masih mendominasi laporan masyarakat, dengan pencurian dengan pemberatan atau curat menjadi perkara yang banyak ditangani pada Agustus, sedangkan pencurian biasa mendominasi kasus pada September," katanya.

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Riza menilai percepatan penyelesaian perkara tidak hanya bergantung pada proses penyidikan, tetapi juga upaya pencegahan melalui patroli rutin, sosialisasi dan edukasi yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Samapta hingga jajaran Polsek.

"Perkara yang masih berproses akan terus kami kawal dan ditargetkan tuntas pada Oktober, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak seluruh pihak," ujarnya.

Polresta Banjarmasin telah merampungkan 94 kasus kriminal dalam kurun waktu dua bulan.
Sumber Antara
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TAGS   Polresta Banjarmasin kasus kriminal penyelesaian kasus Kapolresta Banjarmasin

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