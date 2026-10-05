JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Mayoritas Korban Meninggal Insiden KM Virgo Transport 8 Berasal dari Jatim

Mayoritas Korban Meninggal Insiden KM Virgo Transport 8 Berasal dari Jatim

Senin, 05 Oktober 2026 – 08:00 WIB
Mayoritas Korban Meninggal Insiden KM Virgo Transport 8 Berasal dari Jatim - JPNN.com Kalsel
Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Much Sofwan ketika menyerahkan dokumen data korban teridentifikasi kepada keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Tim DVI Polda Kalimantan Selatan mencatat korban meninggal akibat kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang berhasil teridentifikasi hingga saat ini paling banyak berasal dari Jawa Timur (Jatim).

"Dari Jatim total ada 28 orang teridentifikasi," kata Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes dr Much Sofwan di Banjarmasin, Minggu.

Jasad korban pertama teridentifikasi pada Senin (14/9) berasal dari Malang, Jawa Timur atas nama Reyner Fausta Yosilianto (22), teridentifikasi dari catatan sidik jari.

Baca Juga:

Korban Reyner ini mengawali rangkaian proses identifikasi korban Kapal Virgo yang dilakukan tim DVI Polda Kalsel seiring ditemukan para korban meninggal untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Hingga kini tim DVI telah mengidentifikasi 63 jenazah dari 80 jenazah yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Sebanyak 17 jenazah lainnya masih proses identifikasi, termasuk mengirim sampel DNA ke Pusdokkes Polri di Jakarta.

Baca Juga:

Korban teridentifikasi terbanyak kedua berasal dari Jawa Tengah yakni 16 orang, disusul Kalimantan Selatan delapan orang dan Jawa Barat enam orang.

Sofwan memohon keluarga bisa bersabar untuk menantikan proses identifikasi yang kini masih berlangsung.

Polda Kalsel mengidentifikasi mayoritas korban meninggal pada insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 berasal dari Jawa Timur.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KM Virgo Transport tim dvi Polda Kalsel Kapal tenggelam

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU