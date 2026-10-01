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KPK Telusuri Aset Mantan Kepala KKP Madya Banjarmasin

Kamis, 01 Oktober 2026 – 15:21 WIB
KPK Telusuri Aset Mantan Kepala KKP Madya Banjarmasin - JPNN.com Kalsel
Arsip Foto - Tersangka kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo (kiri) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/5/2026). ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye/am.

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembelian aset oleh mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan memeriksa seorang pihak swasta berinisial DS sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

“Saksi hadir. Penyidik mendalami terkait dugaan penjualan aset dalam bentuk tanah dan bangunan yang dibeli oleh MUL (Mulyono), dan kemudian diatasnamakan orang lain,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

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Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Madya Banjarmasin pada 4 Februari 2026.

Sehari kemudian, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo, pegawai KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak.

Pada tanggal tersebut, KPK menjelaskan bahwa mulanya terdapat permintaan uang apresiasi setelah KPP Madya Banjarmasin mengurus permohonan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) PT Buana Karya Bhakti.

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Perusahaan itu mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar.

Hasil pemeriksaan KPP menunjukkan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar sehingga nilai restitusi menjadi Rp48,3 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pembelian aset oleh mantan Kepala KKP Madya Banjarmasin Mulyono.
Sumber Antara
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TAGS   KPK kasus suap tersangka korupsi aliran dana korupsi

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