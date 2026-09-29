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Alat Untuk Angkat Bangkai KM Virgo Transport Sudah Ada di Singapura

Selasa, 29 September 2026 – 13:11 WIB
Alat Untuk Angkat Bangkai KM Virgo Transport Sudah Ada di Singapura - JPNN.com Kalsel
Personel tim SAR gabungan mengangkat satu dari lima jenazah penumpang KMP Virgo Transport 8 yang berhasil ditemukan melalui penyelaman bawah air dalam operasi hari ke-16 di perairan Laut Jawa, Senin (28/9/2026). ANTARA/HO-Basarnas

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banjarmasin menyebut peralatan untuk operasi “salvage” atau pengangkatan bangkai Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 di dasar Laut Jawa, sudah tersedia di Singapura.

“Dipastikan peralatan salvage sudah berada di Singapura,” kata Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ke-16 kecelakaan KM Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin malam.

Dia menyebut lembaga asuransi internasional Protection and Indemnity (P&I) selaku penanggung jawab bersama pemilik KM Virgo, telah menyiapkan seluruh peralatan itu dan tinggal menunjuk mitra pelaksanaan salvage yang kemungkinan mitra internasional, sedangkan mitra lokal berasal dari PT Jasalindo.

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“Dan semuanya itu sudah dipastikan peralatannya berupa crane barge (kapal kran apung), lengkap dengan main boom (sistem lengan utama),” ucapnya.

Crane barge dan main boom tersebut merupakan peralatan berdaya angkat tinggi yang digunakan untuk mengevakuasi bangkai kapal.

Heri mengatakan untuk mitra lokal pelaksana salvage juga telah ditunjuk, yang kemungkinan berasal dari PT Jasalindo karena perusahaan tersebut sejak awal mengawal kegiatan dan memberikan data kondisi kapal melalui teknologi remotely operated vehicle (ROV).

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“Kalau tidak salah itu dari PT Jasalindo. Kebetulan Jasalindo ini yang dari awal sudah mengawal kegiatan ini dan sudah memberikan data-data. Kondisi foto kapal pertama kali itu didapat dari teman-teman dari Jasalindo melalui teknologi ROV-nya,” ujarnya.

Setelah mitra pelaksana salvage ditunjuk, kata dia, mitra lokal akan terlebih dahulu melakukan mitigasi kondisi kapal sambil menunggu perlengkapan dari Singapura tiba di lokasi operasi SAR untuk mendukung pelaksanaan pengangkatan bangkai kapal.

Alat untuk mengangkat bangkai KM Virgo Transport 8 saat ini sudah berada di Singapura.
Sumber Antara
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TAGS   KM Virgo Transport Kemenhub bangkai kapal Kapal tenggelam

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