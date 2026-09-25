Basarnas: 93 Orang Diperkirakan Masih Berada di Kapal yang Tenggelam

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memperkirakan sebanyak 93 orang lagi korban kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 masih berada di dalam bangkai kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa.

Hingga hari ke-12 operasi pencarian dan pertolongan (SAR), Kamis malam pukul 22.00 WITA, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 150 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 42 orang meninggal dunia, sementara 93 korban masih dalam proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo.

“Tim SAR terus memaksimalkan pencarian dari bagian atas dan sisi kanan bangkai kapal karena posisi KM Virgo di bawah laut masih miring, penyelam menghindari sisi lambung bawah karena berisiko,” kata Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8, di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kamis malam.

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Menurut dia, tim penyelam mempertimbangkan hasil penggunaan teknologi remotely operated vehicle (ROV) yang masih menunjukkan adanya pergerakan pada badan kapal, sehingga keselamatan penyelam dan rescuer menjadi prioritas selama pencarian di bawah air.

“Akan sangat berisiko jika penyelam masuk dari sisi lambung bawah kapal,” ujarnya.

Yudhi mengatakan kondisi bawah air pada operasi SAR hari ke-12, Kamis (24/9), mendukung pelaksanaan penyelaman karena jarak pandang relatif jernih dan arus rendah, meskipun angin dan gelombang di permukaan laut cukup kuat.

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Dia menjelaskan kondisi tersebut memungkinkan penyelam melanjutkan pembukaan kaca sejumlah ruangan yang sebelumnya telah dipecahkan, sehingga akses menuju bagian dalam kapal dapat diperluas untuk menarik korban yang berada di dalam ruangan kamar kapal.

“Penyelam yang kemarin mungkin sudah sempat memecah kaca-kaca ruangan, tadi dilanjutkan lagi beberapa kaca dipecah sehingga bisa menarik korban yang ada di dalam ruangan,” tuturnya.