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Polda Kalsel Lokalisasi Karhutla yang Dekati RSJ Sambang Lihum

Kamis, 24 September 2026 – 02:12 WIB
Polda Kalsel Lokalisasi Karhutla yang Dekati RSJ Sambang Lihum - JPNN.com Kalsel
Personel Polda Kalsel berjibaku padamkan api yang membakar lahan sekitar RSJ Sambang Lihum, Rabu (23/9/2026) malam. ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Polda Kalimantan Selatan berupaya melokalisasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mendekati Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar pada Rabu malam.

"Kami mengurung area kebakaran agar api tidak menjalar hingga mendekati rumah sakit," kata Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di Banjar, Rabu malam.

Untuk memperkuat upaya pemadaman di lahan gambut itu, petugas juga menggunakan cairan surfaktan "Pyrox Presisi" konsentrat pemadam kebakaran lahan gambut yang diproduksi Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Kalsel.

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Cairan ini diaplikasikan dengan metode suntik gambut untuk pembasahan tanah hingga kedalaman dua meter.

Sebelumnya, cairan surfaktan dicampurkan ke sumber air di kolam portabel bioflok yang dipasang mendekati lahan terbakar.

"Ada lima kolam bioflok disiapkan sebagai sumber air mendukung proses pemadaman," kata dia.

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Untuk pemetaan sumber titik api, Polda Kalsel menggunakan drone thermal yang dapat mengetahui tingkat suhu bara api dalam tanah.

Berdasarkan pantauan drone, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar sembilan hektare di lokasi tersebut.

Polda Kalsel berusaha melokalisasi karhutla yang mendekati RSJ Sambang Lihum di Banjar.
Sumber Antara
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TAGS   RSJ Sambang Lihum Karhutla Polda Kalsel Kebakaran

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