Basarnas Perluas Lokasi Pencarian Korban KM Virgo Transport 8 ke Kalteng Hingga Sekitar Pulau Jawa

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Basarnas dan tim gabungan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat pesisir di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan sekitar Pulau Jawa untuk mempercepat laporan apabila menemukan korban kecelakaan Kap Motor (KM) Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat pesisir menjadi salah satu upaya pencarian dan pertolongan (SAR) di tengah upaya petugas gabungan melakukan pencarian di bangkai kapal yang tenggelam di Laut Jawa.

Selain masyarakat pesisir, Basarnas juga menyampaikan informasi kepada kapal-kapal melalui e-broadcast serta maklumat pelayaran agar setiap pihak yang menemukan korban dapat segera memberikan informasi kepada tim SAR untuk mempercepat proses evakuasi.

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“Informasi telah disebarluaskan di wilayah pesisir mulai dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, sedangkan di Pulau Jawa penyebarluasan dilakukan dari Surabaya hingga Semarang, Jawa Tengah,” katanya.

Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi pencarian sehingga temuan korban di wilayah yang berada di luar area operasi utama dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh tim SAR.

Terkait operasi SAR hari ke-10 di lokasi kecelakaan, Putu menyampaikan bahwa kondisi cuaca pada Selasa sore mulai mengalami peningkatan gelombang sejak sekitar pukul 14.00 WITA hingga sore hari dengan tinggi gelombang sekitar 2 hingga 2,5 meter.

“Pagi hari tim penyelam gabungan berhasil menemukan tiga korban meninggal. Namun, untuk penyelaman pada sortie sore hanya dilaksanakan satu kali dengan hasil masih nihil. Kita berharap pencarian berikutnya dapat memberikan hasil lebih baik,” ujar Putu.

Terkait kekhawatiran bagian tubuh korban terbawa arus setelah penyelam yang sudah berhasil memecahkan kaca pada beberapa bagian kapal, Putu menjelaskan korban berada di dalam ruangan kapal dengan kondisi arus yang tidak terlalu kencang sehingga tidak akan terbawa arus bawah laut. (antara/jpnn)