3 Korban Meninggal Insiden KM Virgo Transport 8 Tiba di Lanud Sjamsudin Noor

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Helikopter Basarnas yang membawa tiga korban meninggal Kapal Virgo Transport 8 tiba Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa siang pukul 13.00 WITA.

"Proses evakuasi di laut berjalan lancar hingga helikopter mendarat di apron Lanud," kata Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita di Banjarbaru, Selasa.

Kemudian petugas langsung membawa jenazah ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi.

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Danlanud memastikan satuan tugas udara siap mendukung penjemputan korban Kapal Virgo yang ditemukan di tengah laut.

Penerbangan helikopter pun disesuaikan kondisi cuaca terkini demi menjamin keamanan dan keselamatan petugas dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Sebelumnya tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group (BSG), TNI AL, dan PT Jasalindo berhasil menemukan tiga jasad korban Kapal Virgo Transport 8.

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Korban kemudian dievakuasi ke KN SAR Pacitan dan dijemput menggunakan Helikopter HR 3601 milik Basarnas menuju Lanud Sjamsudin Noor.

Basarnas mengonfirmasi 117 korban masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifes Kapal Virgo yang tenggelam di laut Jawa.