JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Polresta Banjarmasin &YLKI Perkuat Perlindungan Konsumen

Polresta Banjarmasin &YLKI Perkuat Perlindungan Konsumen

Senin, 21 September 2026 – 19:19 WIB
Polresta Banjarmasin &YLKI Perkuat Perlindungan Konsumen - JPNN.com Kalsel
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin bersama jajaran menerima kunjungan silaturahmi YLKI Kalimantan Selatan di Mapolresta Banjarmasin, Senin (21/9/2026). (ANTARA/HO-Humas Polresta Banjarmasin)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin melakukan koordinasi bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Selatan memperkuat perlindungan masyarakat sebagai konsumen untuk memperjelas penanganan pengaduan yang berpotensi masuk ranah pidana.

Dalam upaya membangun koordinasi tersebut Kapolresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin bersama jajaran menerima kunjungan YLKI Kalimantan Selatan di Mapolresta Banjarmasin, Senin.

Kombes Riza Muttaqin mengatakan kolaborasi dengan lembaga perlindungan konsumen diperlukan untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat, khususnya laporan yang membutuhkan kepastian hukum

Baca Juga:

"Kami menyambut baik silaturahmi ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan YLKI sangat penting untuk memberikan edukasi, perlindungan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Banjarmasin sebagai konsumen," katanya.

Menurut dia, persoalan konsumen yang perlu mendapat perhatian antara lain peredaran barang ilegal, penipuan secara daring hingga sengketa perdagangan yang berpotensi merugikan masyarakat

Riza mengatakan koordinasi tersebut juga menjadi sarana memperkuat edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajiban sebelum melakukan transaksi barang maupun jasa sehingga dapat mengantisipasi kerugian

Baca Juga:

Ketua YLKI Kalimantan Selatan Fauzan Ramon mengatakan pihaknya ingin memperkuat komunikasi dengan kepolisian, khususnya dalam menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak konsumen yang berurusan dengan ranah pidana

"Tujuan kami memperkuat koordinasi dan komunikasi, terutama terkait penanganan laporan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran hak konsumen yang berurusan dengan ranah pidana," katanya

Polresta Banjarmasin bersama YLKI berkoordinasi untuk memperkuat perlindungan konsumen.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polresta Banjarmasin YLKI perlindungan konsumen koordinasi

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU