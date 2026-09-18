JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kampung Zakat Sudah Tersebar di 122 Lokasi

Kampung Zakat Sudah Tersebar di 122 Lokasi

Jumat, 18 September 2026 – 04:06 WIB
Kampung Zakat Sudah Tersebar di 122 Lokasi - JPNN.com Kalsel
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad saat membuka Anugerah Ekosistem Berdaya yang menjadi bagian dari rangkaian "Impact and Collaboration (ICF) Forum Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Nasional 2026" di Semarang, Kamis (17/9/2026). ANTARA/Zuhdiar Laeis

kalsel.jpnn.com, SEMARANG - Kementrian Agama (Kemenag) menyebutkan bahwa program Kampung Zakat hingga saat ini telah berkembang di 122 lokasi yang tersebar di 21 provinsi dan mampu menjangkau sebanyak 5.600 mustahik.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan perkembangan program zakat dan wakaf menunjukkan perubahan pendekatan pengelolaan dana dan aset umat.

"Zakat dan wakaf bukan lagi sekadar instrumen ibadah ritual atau bantuan karitatif jangka pendek," katanya.

Baca Juga:

Hal tersebut disampaikannya saat Anugerah Ekosistem Berdaya yang menjadi bagian dari rangkaian "Impact and Collaboration (ICF) Forum Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Nasional 2026" di Semarang.

Di bawah arahan dan kebijakan Kemenag, zakat dan wakaf telah bertransformasi menjadi pilar kekuatan ekonomi umat yang terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Perubahan tersebut tercermin melalui enam program unggulan pemberdayaan yang dikembangkan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, yakni Kampung Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Inkubasi Wakaf Produktif, Kota Wakaf, Beasiswa Zakat Indonesia (BeZakat), dan Ekoteologi.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa keenam program tersebut tidak semata-mata diposisikan sebagai capaian statistik, tetapi sebagai bentuk kehadiran negara dan lembaga pengelola zakat-wakaf di tengah masyarakat.

"Melalui 'Impact Dashboard', kita dapat menyaksikan secara real-time bagaimana dana zakat dan wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan berdampak langsung pada kemandirian ekonomi penerima manfaat,” katanya.

Kemenag mencatat saat ini penyebaran Kampung Zakat sudah ada di 122 lokasi dan 21 provinsi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kampung zakat Kemenag zakat penerima zakat

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU