Kampung Zakat Sudah Tersebar di 122 Lokasi

kalsel.jpnn.com, SEMARANG - Kementrian Agama (Kemenag) menyebutkan bahwa program Kampung Zakat hingga saat ini telah berkembang di 122 lokasi yang tersebar di 21 provinsi dan mampu menjangkau sebanyak 5.600 mustahik.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan perkembangan program zakat dan wakaf menunjukkan perubahan pendekatan pengelolaan dana dan aset umat.

"Zakat dan wakaf bukan lagi sekadar instrumen ibadah ritual atau bantuan karitatif jangka pendek," katanya.

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Hal tersebut disampaikannya saat Anugerah Ekosistem Berdaya yang menjadi bagian dari rangkaian "Impact and Collaboration (ICF) Forum Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Nasional 2026" di Semarang.

Di bawah arahan dan kebijakan Kemenag, zakat dan wakaf telah bertransformasi menjadi pilar kekuatan ekonomi umat yang terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Perubahan tersebut tercermin melalui enam program unggulan pemberdayaan yang dikembangkan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, yakni Kampung Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Inkubasi Wakaf Produktif, Kota Wakaf, Beasiswa Zakat Indonesia (BeZakat), dan Ekoteologi.

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Dia menambahkan bahwa keenam program tersebut tidak semata-mata diposisikan sebagai capaian statistik, tetapi sebagai bentuk kehadiran negara dan lembaga pengelola zakat-wakaf di tengah masyarakat.

"Melalui 'Impact Dashboard', kita dapat menyaksikan secara real-time bagaimana dana zakat dan wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan berdampak langsung pada kemandirian ekonomi penerima manfaat,” katanya.