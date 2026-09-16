Prakiraan Cuaca BMKG, Kabut Asap Selimuti Banjarmasin & Palangkaraya

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini, Rabu, di sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi berawan tebal.

Prakirawan BMKG Ina Indah dalam kanal YouTube yang dipantau dari Jakarta menyampaikan, diawali dari wilayah Sumatra, cuaca di Kota Banda Aceh diprakirakan berawan tebal, sedangkan Medan dan Padang berpotensi diguyur hujan ringan.

Sementara itu, wilayah Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bengkulu diprakirakan mengalami udara kabur.

"Kota Tanjung Pinang diprakirakan berawan tebal, sementara Pangkal Pinang berawan. Asap atau kabut berpotensi melanda Bandar Lampung," katanya.

Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di Serang dan Bandung diprakirakan berawan tebal, Jakarta dan Yogyakarta berawan, sementara Semarang diprakirakan mengalami udara kabur. Adapun Surabaya diprakirakan cerah.

Kemudian untuk wilayah Kalimantan, Pontianak diprakirakan diguyur hujan ringan, sedangkan Palangkaraya dan Banjarmasin berpotensi mengalami asap atau kabut. Kota Samarinda diprakirakan mengalami udara kabur, sementara Tanjung Selor berpotensi dilanda hujan petir.

"Waspadai potensi hujan petir yang dapat melanda wilayah Tanjung Selor," kata Ina.

Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Denpasar dan Mataram diprakirakan berawan tebal, sedangkan Kupang cerah berawan.