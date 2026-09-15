Pemprov Kalsel Siapkan Fasilitas Kesehatan Untuk Korban KM Virgo Transport 8

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Korban selamat kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin dirawat sejumlah rumah sakit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat menyiapkan fasilitas kesehatan bagi korban yang berhasil dievakuasi. Selain RSUD Ulin, penanganan juga dilakukan di sejumlah rumah sakit lainnya.

“Kalau nanti betul-betul sudah sehat, baru mereka kembali ke tempat masing-masing,” katanya di Banjarmasin, Selasa.

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Adapun korban KMP Virgo Transport 8 dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara sebanyak tujuh orang, enam orang di RSUD Ulin Banjarmasin dan dua orang di RS Suriansyah Banjarmasin.

Sedangkan 59 orang yang kondisinya sudah sehat ditempatkan sementara pada penginapan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Mereka akan dipulangkan ke daerah asal setelah benar-benar dinyatakan siap.

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Saat meninjau korban di RSUD Ulin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel yang telah bergerak cepat menyiapkan fasilitas kesehatan dan kebutuhan korban.

“Kami mengapresiasi Pak Gubernur beserta jajaran atas bantuan dan dukungannya dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan operasi penyelamatan,” ujar Dudy.