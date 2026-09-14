Rumah Aman Asap Banjarbaru Selamatkan Warga dari Dampak Karhutla

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Rumah Aman Asap di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, menjadi alternatif perlindungan warga dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus tempat memperoleh dukungan layanan kesehatan dasar.

Kehadiran ruang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat ketika aktivitas di luar rumah mulai terbatas akibat kabut asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil dan warga dengan kondisi kesehatan tertentu yang lebih berisiko terdampak paparan asap.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dr Ani Rusmila mengatakan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak asap membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mengurangi dampak terhadap warga.

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“Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang telah peduli terhadap penanggulangan dampak asap karhutla. Terhadap kesehatan masyarakat di wilayah terdampak, sejatinya kolaborasi dan sinergi semua pihak akan sangat berarti dalam upaya penanggulangan ini,” ujarnya.

Rumah Aman Asap menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengurangi paparan langsung asap ketika kondisi udara di lingkungan tempat tinggal mulai memburuk, sekaligus memberikan akses terhadap dukungan kesehatan dasar bagi warga yang membutuhkan.

Sejumlah fasilitas pendukung disiapkan di lokasi tersebut, antara lain air purifier, kipas dan masker yang dapat digunakan masyarakat selama berada di ruang perlindungan untuk menciptakan kondisi yang lebih nyaman di tengah paparan asap.

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Ani mengatakan keberadaan fasilitas perlindungan seperti Rumah Aman Asap penting sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak karhutla, sehingga masyarakat memiliki pilihan tempat yang lebih aman ketika kualitas udara menurun.

“Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi bagian penting di tengah kondisi udara yang terdampak asap, sehingga dukungan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memperkuat upaya penanganan dampaknya,” katanya.