Polsek KPL Banjarmasin Dampingi Keluarga Korban KM Virgo Transport 8

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polsek Kawasan Pelabuhan dan Laut (KPL) Polresta Banjarmasin mendampingi keluarga korban KM Virgo Transport 8 yang masih menunggu kabar anggota keluarganya di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Minggu.

Kehadiran personel kepolisian diwujudkan dengan membagikan ratusan roti kepada keluarga korban yang masih bertahan di lokasi pelayanan pelabuhan sambil menunggu perkembangan proses pencarian dan evakuasi penumpang kapal tersebut.

Panit Binmas Polsek KPL Banjarmasin Ipda Sunarmo mengatakan kehadiran personel di tengah keluarga korban menjadi bagian dari pelayanan kepolisian untuk memberikan dukungan selama proses penanganan berlangsung.

"Langkah ini menunjukkan bahwa kami terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan penanganan dan perhatian bersama," ucapnya.

Dia menjelaskan kebutuhan sederhana seperti makanan dapat menjadi bentuk dukungan bagi keluarga yang masih berada dalam situasi penuh ketidakpastian karena menunggu informasi mengenai anggota keluarganya.

"Kami tidak hanya fokus pada pengamanan kawasan pelabuhan, tetapi juga berupaya memberikan perhatian kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar," katanya.

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Selain itu, dia mengajak keluarga korban tetap tabah dan sabar selama proses pencarian serta evakuasi masih berlangsung, sekaligus memastikan personel kepolisian tetap berada di lokasi untuk membantu kebutuhan masyarakat dan menjaga situasi tetap kondusif.

"Kami akan terus berada di lokasi untuk membantu keluarga korban dan memastikan pelayanan tetap berjalan selama proses pencarian dan evakuasi berlangsung," ujar Sunarmo.