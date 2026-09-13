Basarnas Evakuasi 6 Korban Meninggal Insiden Kecelakaan KM Virgo Transport 8

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Basarnas melaporkan data sementara enam korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang di perairan Laut Jawa hingga Minggu.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana mengatakan enam korban meninggal dunia tersebut dievakuasi oleh Kapal TB Mauhaw IX dan TB TCP, sementara seluruh korban yang dievakuasi MV Haida dilaporkan selamat.

Kapal TB Mauhaw IX mengevakuasi 16 orang yang terdiri atas 15 orang selamat dan satu orang meninggal dunia, sedangkan TB TCP mengevakuasi 38 orang dengan rincian 33 orang selamat dan lima orang meninggal dunia dari lokasi kejadian.

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Selain itu, MV Haida mengevakuasi 49 orang dari Kapal Virgo Transport 8 dan seluruh korban tersebut dinyatakan selamat, sehingga total korban yang telah berhasil dievakuasi mencapai 103 orang dengan 97 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.

Kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu, pukul 02.00 Wita saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu (12/9), sehingga Basarnas memperkuat operasi pencarian dan pertolongan melalui pengerahan unsur udara serta kapal SAR gabungan.

Sebanyak 16 orang yang dievakuasi TB Mauhaw IX, termasuk satu korban meninggal dunia, akan dibawa menuju Pelabuhan Tuban sesuai informasi dari nakhoda kapal tersebut, sedangkan 87 orang yang dievakuasi TB TCP dan MV Haida akan dibawa menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Operasi SAR gabungan melalui unsur laut dan udara masih terus dilanjutkan untuk menyisir lokasi kejadian serta mencari korban lainnya, mengingat dari total 243 orang yang berada di Kapal Virgo Transport 8 masih terdapat 140 orang yang belum masuk dalam daftar korban yang telah dievakuasi. (antara/jpnn)