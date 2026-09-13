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Brimob Tingkatkan Patroli Karhutla di Pulau Sebatik

Minggu, 13 September 2026 – 16:36 WIB
Brimob Tingkatkan Patroli Karhutla di Pulau Sebatik - JPNN.com Kalsel
Personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Utara menggelar patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (13/9/2026). ANTARA/HO-Bidhumas Polda Kaltara

kalsel.jpnn.com, SEBATIK - Satbrimob Polda Kalimantan Utara meningkatkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Patroli dilakukan dengan mendatangi permukiman warga dan kawasan perkebunan yang rawan terbakar serta memberikan edukasi pencegahan karhutla kepada masyarakat, Minggu.

"Untuk mengantisipasi bahaya karhutla, personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltara menggelar patroli imbauan pencegahan karhutla di wilayah Sebatik, Nunukan, Kaltara hari ini," kata Komandan Satuan Brimob Polda Kaltara Kombes Sutrisno Hady Santoso di Tanjung Selor.

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Menurut Sutrisno, personel memberikan edukasi mengenai dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan serta mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Patroli tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan mengingat sebagian wilayah Sebatik memiliki potensi karhutla saat musim kemarau.

Dalam kegiatan itu, personel juga berdialog dengan masyarakat dan membagikan selebaran berisi imbauan pencegahan karhutla.

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"Dalam selebaran itu kami mengimbau warga agar segera melapor ke pihak kepolisian apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan secara ilegal," katanya.

Karhutla merupakan salah satu ancaman lingkungan yang dihadapi Kalimantan Utara saat musim kemarau.

Personel Brimob Polda Kaltara meningkatkan patroli antisipasi karhutla di Pulau Sebatik.
Sumber Antara
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TAGS   Polda Kaltara Pulau Sebatik patroli brimob

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