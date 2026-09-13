Brimob Tingkatkan Patroli Karhutla di Pulau Sebatik

kalsel.jpnn.com, SEBATIK - Satbrimob Polda Kalimantan Utara meningkatkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Patroli dilakukan dengan mendatangi permukiman warga dan kawasan perkebunan yang rawan terbakar serta memberikan edukasi pencegahan karhutla kepada masyarakat, Minggu.

"Untuk mengantisipasi bahaya karhutla, personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltara menggelar patroli imbauan pencegahan karhutla di wilayah Sebatik, Nunukan, Kaltara hari ini," kata Komandan Satuan Brimob Polda Kaltara Kombes Sutrisno Hady Santoso di Tanjung Selor.

Baca Juga: Polri Kerahkan Brimob dan Tim Trauma Healing Bantu Penanganan Gempa di Cianjur

Menurut Sutrisno, personel memberikan edukasi mengenai dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan serta mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Patroli tersebut merupakan langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan mengingat sebagian wilayah Sebatik memiliki potensi karhutla saat musim kemarau.

Dalam kegiatan itu, personel juga berdialog dengan masyarakat dan membagikan selebaran berisi imbauan pencegahan karhutla.

Baca Juga: Kapolda Kalsel Pastikan Brimob Siap Kawal Penyelanggaraan Pemilu 2024

"Dalam selebaran itu kami mengimbau warga agar segera melapor ke pihak kepolisian apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan secara ilegal," katanya.

Karhutla merupakan salah satu ancaman lingkungan yang dihadapi Kalimantan Utara saat musim kemarau.