Lanud Sjamsudin Noor Dukung OMC dengan Semai 3 Ton Garam

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC) dengan menyemai tiga ton Natrium Klorida (NaCl) atau garam ke awan untuk memancing turunnya hujan.

"Kali ini OMC dilakukan tiga kali penerbangan dan tiap sortie pesawat membawa satu ton bahan semai," kata Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman LP Ambarita di Banjarbaru, Selasa.

Pelaksanaan penyemaian oleh pesawat BNPB dilakukan berdasarkan kondisi meteorologi dan perkembangan awan di wilayah sasaran.

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Dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer yang tersedia, bahan semai dilepaskan pada lokasi dan waktu yang dinilai sesuai untuk mendukung terbentuknya hujan di wilayah operasi.

Danlanud menjelaskan OMC menjadi salah satu bagian dari penanganan karhutla di Kalsel.

Terbukti penyemaian dari udara yang telah dilakukan sejak Sabtu (5/9) itu telah membuahkan hasil dengan turunnya hujan di beberapa wilayah yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.

Dia menegaskan Lanud Sjamsudin Noor akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan OMC sesuai kebutuhan operasi dengan memastikan personel, fasilitas, dan dukungan dari pangkalan berada dalam kondisi siap, sehingga setiap misi dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.

Danlanud menyatakan pula OMC merupakan bagian dari penanganan karhutla secara terpadu yang harus berjalan bersama dengan pemadaman dan pencegahan di lapangan yang membutuhkan sinergi berbagai unsur.