Mahasiswa ULM Dikerahkan Untuk Bantu Tangani Karhutla di Banjarbaru

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menerjunkan puluhan kelompok mahasiswa melaksanakan kuliah lapangan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

"Hari ini mahasiswa menyaksikan langsung bagaimana petugas gabungan dari Polda Kalsel, Korem 101/Antasari dan BPBD melakukan pemadaman di lahan terbakar," kata Prof Rahmida Erliyani, dosen yang mendampingi mahasiswa, Senin.

Berlokasi di Jalan Tambak Buluh, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru tempat api membakar lahan cukup luas, para mahasiswa pun ikut merasakan bagaimana memadamkan api.

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Secara bergantian, mahasiswa memegang selang untuk menyemprotkan air ke titik-titik api di lahan gambut itu.

Kemudian melihat bagaimana inovasi cairan surfaktan yang diracik Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Kalsel dapat mendinginkan gambut yang terbakar di dalam tanah.

Rahmida berharap dengan terjun ke lapangan langsung maka mahasiswa bisa lebih terbuka melihat fakta jika memadamkan lahan terbakar sangatlah sulit terlebih jenis tanah gambut.

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Kemudian dari hasil kuliah lapangan itu, mahasiswa juga melakukan

observasi yang nantinya dituangkan dalam bentuk laporan pada mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah.

"Apa yang menjadi temuan mahasiswa di lapangan ini nantinya bisa menjadi materi seminar nasional berkaitan lingkungan," tambah Guru Besar Fakultas Hukum yang juga menjabat Kepala Pusat Studi Kepolisian ULM ini.