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JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Hotspot Terdeteksi Meningkat, Pemerintah Fokus Tangani Karhutla di Kalbar & Kalteng

Hotspot Terdeteksi Meningkat, Pemerintah Fokus Tangani Karhutla di Kalbar & Kalteng

Kamis, 03 September 2026 – 04:01 WIB
Hotspot Terdeteksi Meningkat, Pemerintah Fokus Tangani Karhutla di Kalbar & Kalteng - JPNN.com Kalsel
Menhut Raja Juli Antoni (kanan) saat meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026). ANTARA/HO-Kemenhut

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali meningkat setelah sebelumnya menurun. Kini, kedua provinsi itu menjadi prioritas utama penanganan.

"Setelah kemarin semua enam provinsi yang prioritas trennya turun, namun kini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat. Artinya, prioritas utama sekarang ini secara nasional tetap Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," kata Menhut Raja Antoni dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Setelah meninjau karhutla di Jambi pada hari ini, Menhut Raja Antoni mengatakan dirinya dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto akan turun ke Pontianak untuk kembali memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat yang melibatkan Gubernur, Kapolda, dan Pangdam.

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"Oleh karena itu, besok kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi," ujar Menhut.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendorong penurunan kembali angka hotspot maupun titik api (fire spot) yang telah diverifikasi.

Menhut Raja Antoni mengingatkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan kewaspadaan bersama. Ia menyebut bahwa puncak El Nino pada September ini, sehingga perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

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Berdasarkan data Sipongi milik Kementerian Kehutanan per 1 September 2026, hotspot di Kalimantan Barat dari sebelumnya 273 titik menjadi 859, Kalimantan Tengah dari 253 menjadi 623, Sumatera Selatan dari 20 menjadi 89, Kalimantan Selatan dari 22 menjadi 73, Riau tetap pada posisi 0, sementara Jambi dari 0 menjadi 4 titik hotspot. (antara/jpnn)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antono menyebut penanganan karhutla kini fokus ke Kalbar dan Kalteng setelah adanya peningkatan hotspot.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
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TAGS   Menhut Raja Juli Antoni hotspot Karhutla

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