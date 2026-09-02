BPS: Neraca Dagang Kalsel Naik Menjadi Rp 18,11 Triliun

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan internasional di Kalimantan Selatan naik 15,54 persen dari sekitar Rp 15,67 triliun pada Juni 2026 menjadi Rp 18,11 triliun pada Juli 2026.

Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanif mengatakan peningkatan surplus tersebut terutama ditopang kenaikan nilai ekspor dan penurunan tajam impor, sehingga selisih nilai perdagangan luar negeri Kalsel semakin besar pada Juli 2026.

Nilai ekspor Kalsel pada Juli 2026 mencapai Rp 19,61 triliun atau naik 3,50 persen dibandingkan Juni 2026 dan tumbuh 35,70 persen dibandingkan Juli 2025.

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“Sektor ekspor menunjukkan penguatan yang konsisten. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juli 2026, total ekspor Kalsel telah menembus sekitar Rp 118,26 triliun,” ujarnya.

Secara kumulatif, Mukhanif menyebutkan ekspor Kalsel sepanjang Januari-Juli 2026 tumbuh 17,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan penguatan kinerja perdagangan luar negeri melalui peningkatan nilai pengiriman berbagai komoditas unggulan daerah.

“Bahan bakar mineral, terutama batu bara, masih menjadi komoditas utama ekspor Kalsel dengan nilai Rp 16,49 triliun, memberikan kontribusi 82,89 persen terhadap total ekspor dan meningkat 5,20 persen dibandingkan Juni 2026,” katanya.

Kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati yang mencakup CPO dan turunannya menjadi komoditas ekspor terbesar kedua dengan nilai Rp2,29 triliun, disusul kayu dan barang dari kayu Rp 334,48 miliar serta karet dan barang dari karet Rp 256,99 miliar.

Berbagai produk kimia menyumbang ekspor Rp157,51 miliar, sehingga lima kelompok komoditas utama tersebut secara keseluruhan memberikan kontribusi 97,25 persen terhadap total ekspor Kalsel pada Juli 2026.