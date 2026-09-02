BPBD Kalsel Gunakan Metode Khusus Untuk Padamkan Kebakaran di Lahan Gambut

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode khusus menanggulangi kebakaran di lahan gambut dengan menggunakan pipa suntik untuk mengalirkan air langsung ke lapisan gambut untuk memadamkan api atau mencegah kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan penanganan karhutla pada lahan gambut membutuhkan metode khusus karena api tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan tanah.

“Untuk lahan gambut, penanganannya memang tidak cukup hanya dengan melakukan pemadaman di permukaan. Air perlu diarahkan hingga ke bagian gambut yang terbakar di bawah permukaan,” ujar Ronny di Banjarbaru, Rabu.

Menurut dia, metode itu menjadi bagian dari strategi pemadaman untuk memastikan bara api yang berada di dalam lapisan gambut dapat dibasahi secara optimal sehingga mengurangi potensi api kembali muncul.

Penggunaan pipa dilakukan dengan memasukkan atau mengarahkan saluran air ke titik-titik tertentu pada lahan gambut.

Dengan demikian, distribusi air dapat menjangkau bagian bawah permukaan yang sulit ditangani apabila hanya menggunakan penyiraman dari atas.

Ronny menjelaskan, efektivitas penanganan karhutla tetap bergantung pada kondisi lapangan, kedalaman titik api, ketersediaan sumber air, serta akses menuju lokasi. Karena itu, personel di lapangan melakukan pemantauan dan menentukan metode penanganan berdasarkan kondisi masing-masing lokasi.

Selain pemadaman, BPBD Kalsel juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pembasahan lahan gambut, terutama pada kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kekeringan.