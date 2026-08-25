Perkuat Penanganan Karhutla, TNI AU Kerahkan A-400M Untuk Bawa Bantuan Presiden ke Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Aparat gabungan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan. Sesuai arahan PresidenPrabowo Subianto, TNI Angkatan Udara bergerak cepat mengerahkan dukungan melalui pesawat angkut berat Airbus A-4002M dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang tiba di Lanud Sjamsudin Noor, Minggu, (23/8).

Pesawat Airbus A-4002M itu dikerahkan untuk melaksanakan misi pengangkutan berbagai peralatan penanganan karhutla yang berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Adapun dukungan yang dibawa meliputi 50 unit mesin pompa air, 30 set pompa air, 19 koli masker, serta 2 koli bucket pump (3 assy).

Pengiriman menggunakan pesawat angkut berat TNI AU tersebut merupakan bentuk gerak cepat pemerintah dalam merespons kebutuhan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan sekaligus memperkuat kesiapan personel dan unsur gabungan yang berada di lapangan.

Kehadiran peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemadaman, khususnya dalam mendukung personel yang tengah berjibaku menangani titik-titik kebakaran di wilayah rawan karhutla.

Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita menegaskan bahwa TNI AU siap mendukung arahan pemerintah dalam penanganan karhutla yang merupakan bentuk gerak cepat TNI AU dalam mendukung arahan dan perintah Presiden RI.

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"Seluruh dukungan yang tiba dioptimalkan agar dapat segera digunakan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan," kata dia.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah, TNI AU, Kemhan, Kementan, serta seluruh stakeholder dalam menghadapi ancaman karhutla. Atas perintah Presiden RI, TNI AU bergerak cepat.