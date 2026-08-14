Polda Kalsel Merampungkan 22 Jembatan Merah Putih Presisi

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) telah merampungkan pembangunan sebanyak 22 jembatan Merah Putih Presisi dari total 61 jembatan yang direncanakan tersebar di 13 wilayah wilayah kabupaten dan kota.

"Sebanyak 22 jembatan hari ini serentak kami resmikan penggunaannya," kata Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di Banjarbaru, Kamis.

Dia mengatakan saat ini masih ada lima jembatan sedang dalam proses pengerjaan dan 34 jembatan sisanya segera dimulai proyeknya setelah disepakati bersama warga setempat.

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Kapolda menyampaikan pembangunan infrastruktur jembatan ditujukan untuk menggantikan jembatan lama yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Seperti jembatan di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru yang diresmikan, sebelumnya akses penyeberangan warga di lokasi hanya mengandalkan susunan kayu seadanya.

Bahkan kerap membahayakan keselamatan warga hingga menyebabkan beberapa orang di antaranya terjatuh.

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Yudha menyampaikan apresiasi kepada Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby atas sinergi dan dukungan penuh yang diberikan sehingga arahan pimpinan pusat dapat terealisasi dengan baik.

Sementara sang walikota menilai jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergi antarinstansi demi kesejahteraan masyarakat.