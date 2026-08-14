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Polda Kalsel Merampungkan 22 Jembatan Merah Putih Presisi

Jumat, 14 Agustus 2026 – 12:01 WIB
Polda Kalsel Merampungkan 22 Jembatan Merah Putih Presisi - JPNN.com Kalsel
Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan bersama Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby saat meresmikan jembatan Merah Putih Presisi di Kelurahan Gunung Manggis, Kamis (13/8/2026). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) telah merampungkan pembangunan sebanyak 22 jembatan Merah Putih Presisi dari total 61 jembatan yang direncanakan tersebar di 13 wilayah wilayah kabupaten dan kota.

"Sebanyak 22 jembatan hari ini serentak kami resmikan penggunaannya," kata Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di Banjarbaru, Kamis.

Dia mengatakan saat ini masih ada lima jembatan sedang dalam proses pengerjaan dan 34 jembatan sisanya segera dimulai proyeknya setelah disepakati bersama warga setempat.

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Kapolda menyampaikan pembangunan infrastruktur jembatan ditujukan untuk menggantikan jembatan lama yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Seperti jembatan di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru yang diresmikan, sebelumnya akses penyeberangan warga di lokasi hanya mengandalkan susunan kayu seadanya.

Bahkan kerap membahayakan keselamatan warga hingga menyebabkan beberapa orang di antaranya terjatuh.

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Yudha menyampaikan apresiasi kepada Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby atas sinergi dan dukungan penuh yang diberikan sehingga arahan pimpinan pusat dapat terealisasi dengan baik.

Sementara sang walikota menilai jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergi antarinstansi demi kesejahteraan masyarakat.

Polda Kalimantan Selatan telah merampungkan pembangunan 22 jembatan Merah Putih Presisi.
Sumber Antara
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TAGS   Polda Kalsel pembangunan jembatan Jembatan Merah Putih presisi

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