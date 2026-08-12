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Kemenkum Kalsel Gandeng UMKM Untuk Meriahkan Hari Pengayoman

Rabu, 12 Agustus 2026 – 13:00 WIB
Kemenkum Kalsel Gandeng UMKM Untuk Meriahkan Hari Pengayoman - JPNN.com Kalsel
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem meninjau produk pangan lokal yang dijual di Bazar UMKM. (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melibatkan puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memeriahkan Hari Pengayoman Ke-81 yang dibalut Fun Walk dan Bazar UMKM.

"Partisipasi UMKM pilihan Kalimantan Selatan yang menjadi binaan kami selama ini wujud dukungan terhadap pelaku usaha kecil agar lebih berdaya," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem di Banjarmasin, Selasa (11/8).

Dia mengatakan kehadiran pelaku UMKM memberikan ruang bagi masyarakat dan peserta untuk mengenal serta menikmati berbagai produk unggulan lokal.

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Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kalimantan Selatan.

Tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga dan bazar, Kanwil Kemenkum Kalsel turut membuka layanan konsultasi hukum bagi masyarakat.

Sejumlah layanan disiapkan untuk memberikan informasi dan konsultasi secara langsung, di antaranya layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), serta Bantuan Hukum.

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“Kami ingin kegiatan Hari Pengayoman tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung ke masyarakat," tegasnya.

Alex menambahkan dengan mengusung semangat “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memastikan pelayanan hukum tetap dekat dan mudah diakses masyarakat.

Kemenkum Kalimantan Selatan menggandeng puluhan pelaku UMKM dalam rangka memeriahkan Hari Pengayoman.
Sumber Antara
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TAGS   Kemenkum Kalsel UMKM Hari Pengayoman kementerian hukum

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