Polresta Banjarmasin Tindak Puluhan Pelanggar Selama Patroli Dini Hari

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Satlantas Polresta Banjarmasin menindak puluhan pelanggar lalu lintas dalam patroli dini hari selama empat jam untuk mencegah balap liar dan gangguan ketertiban di sejumlah ruas jalan, Minggu.

Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono mengatakan patroli berlangsung mulai pukul 00.00 hingga 04.00 WITA dengan menyasar sejumlah lokasi rawan digunakan untuk balap liar maupun pelanggaran lalu lintas.

"Patroli ini kami laksanakan untuk mencegah balap liar sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pada jam-jam rawan," katanya.

Dari 30 pelanggar yang ditindak, sebanyak 15 orang dikenai penindakan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) handheld dan 15 lainnya melalui tilang manual.

Embang mengatakan penindakan melalui ETLE handheld antara lain dilakukan terhadap pengendara yang memarkir kendaraan di badan jalan dan trotoar sehingga mengganggu fungsi jalan serta ruang bagi pejalan kaki.

Selain melakukan penindakan, personel memberikan imbauan kepada pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menggunakan badan jalan maupun trotoar sebagai tempat parkir.

Patroli tersebut menyasar Jalan A Yani, Jalan Basirih Dalam, Jalan Hasan Basri kawasan Kayutangi, serta Jalan Lambung Mangkurat.

Satlantas Polresta Banjarmasin akan melanjutkan patroli serupa pada jam rawan sebagai bagian dari upaya mencegah balap liar dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. (antara/jpnn)