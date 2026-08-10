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BMKG Prakirakan Sebagian Wilayah Indonesia Berawan Hingga Hujan Hari Ini

Senin, 10 Agustus 2026 – 06:23 WIB
BMKG Prakirakan Sebagian Wilayah Indonesia Berawan Hingga Hujan Hari Ini - JPNN.com Kalsel
Ilustrasi: Sejumlah warga menggunakan payung saat berjalan di trotoar yang berada di depan Bundaran HI di Jakarta. ANTARA/Khaerul Izan.

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di mayoritas wilayah Indonesia didominasi berawan hingga hujan pada Senin (10/8) ini.

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang," kata Prakirawan BMKG Miftah Ali dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Senin.

Meskipun terdapat peringatan hujan tersebut, BMKG memprakirakan sebagian besar kota-kota lainnya di wilayah barat Indonesia akan lebih didominasi oleh kondisi cuaca berawan hingga berawan tebal.

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Miftah menyebutkan potensi cuaca berawan tersebut berpeluang menyelimuti wilayah Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkalpinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin.

Selain tutupan awan dan curah hujan, dia juga mengingatkan adanya kondisi cuaca berupa potensi asap atau kabut di Tanjung Selor, serta udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangka Raya, dan Samarinda.

Beralih ke pemantauan cuaca di kawasan timur Indonesia, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi di beberapa titik.

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"Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke," ujarnya memaparkan rincian cuaca untuk kawasan timur.

Lebih lanjut curah hujan dengan intensitas ringan juga turut diprakirakan akan turun dan membasahi sejumlah daerah di timur, yakni Mataram, Nabire, dan Jayapura.

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan berawan hingga turun hujan hari ini.
Sumber Antara
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TAGS   BMKG prakiraan cuaca cuaca hari ini cuaca berawan

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