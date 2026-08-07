DLH Kalsel Gandeng BPC Untuk Tanam 600 Bibit Pohon

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Banua Pers Community (BPC) menanam sebanyak 600 bibit pohon berbunga di Kabupaten Banjar melalui kegiatan Green Action 2026.

Kepala DLH Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengatakan penanaman pohon berbunga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau sekaligus memiliki nilai estetika.

“Jenis pohon yang dipilih didominasi pohon berbunga. Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” katanya di Banjarbaru, Kamis.

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Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan itu dipusatkan di tiga desa, yakni Sungai Rangas Ulu, Sungai Rangas Tengah, dan Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.

Selain penanaman pohon, Green Action 2026 juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi dan dapat mengurangi timbunan sampah di lingkungan.

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Koordinator Green Action 2026 Sutrisno mengatakan keberhasilan menjaga lingkungan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.

Menurutnya, Green Action 2026 menjadi momentum untuk membangun kepedulian bersama terhadap penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.