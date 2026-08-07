JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini DLH Kalsel Gandeng BPC Untuk Tanam 600 Bibit Pohon

DLH Kalsel Gandeng BPC Untuk Tanam 600 Bibit Pohon

Jumat, 07 Agustus 2026 – 11:01 WIB
DLH Kalsel Gandeng BPC Untuk Tanam 600 Bibit Pohon - JPNN.com Kalsel
DLH Kalsel bersama BPC menanam 600 bibit pohon. ANTARA/HO-MC Diskominfo Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Banua Pers Community (BPC) menanam sebanyak 600 bibit pohon berbunga di Kabupaten Banjar melalui kegiatan Green Action 2026.

Kepala DLH Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengatakan penanaman pohon berbunga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau sekaligus memiliki nilai estetika.

“Jenis pohon yang dipilih didominasi pohon berbunga. Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” katanya di Banjarbaru, Kamis.

Baca Juga:

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan itu dipusatkan di tiga desa, yakni Sungai Rangas Ulu, Sungai Rangas Tengah, dan Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.

Selain penanaman pohon, Green Action 2026 juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi dan dapat mengurangi timbunan sampah di lingkungan.

Baca Juga:

Koordinator Green Action 2026 Sutrisno mengatakan keberhasilan menjaga lingkungan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.

Menurutnya, Green Action 2026 menjadi momentum untuk membangun kepedulian bersama terhadap penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Selatan menanam 600 bibit pohon bersama BPC.
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DLH Kalsel BPC penanaman pohon bibit pohon

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia