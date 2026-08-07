Pemkot Banjarmasin Ajukan Belanja Daerah Rp 300 M pada APBD-P 2026

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin mengajukan rencana belanja daerah bernilai ratusan miliar pada rancangan sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2026.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengatakan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) tahun anggaran 2026 sudah disampaikan pada rapat paripurna dewan hari ini.

Dia mengatakan rencana belanja daerah pada APBD Perubahan 2026 mencapai Rp 2,6 triliun, sebelumnya pada APBD murni 2026 Kota Banjarmasin sebesar Rp 2,3 triliun.

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Artinya sekitar Rp 300 miliar naiknya rencana belanja daerah pada APBD perubahan 2026, sementara untuk target pendapatan daerah sebesar Rp 2,1 triliun.

Kekurangan postur pendapatan daerah dengan belanja daerah tersebut ditutupi dari dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBD 2025 yang mencapai Rp 538 miliar.

Menurut Yamin, pemerintahannya komitmen untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, penguatan sistem administrasi dan digitalisasi pelayanan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap potensi penerimaan daerah guna memperkuat kapasitas fiskal.

Di sisi belanja, kata dia, pemerintahannya akan mengedepankan pengalokasian anggaran secara proporsional pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, penanganan persampahan, pelayanan publik, dan bidang strategis lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Selain itu, kata dia, pemerintahannya memastikan tambahan ruang fiskal dari peningkatan Silpa akan dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, disertai penguatan pengendalian pelaksanaan anggaran agar realisasi berjalan efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.