346 Mahasiswa ULM Mengabdi Untuk Membangun 53 Desa di HSU

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Sedikitnya 346 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Faperta ULM) melaksanakan pengabdian untuk membangun 53 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui program kuliah kerja nyata (KKN)-Magang tahun 2026.

"Mahasiswa KKN berada di HSU selama 40 hari ke depan, melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian sesuai pembagian tugas yang telah ditentukan," kata Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Humas, dan Sistem Informasi ULM, Dr Yusuf Azis di Banjarbaru, Selasa.

Dia berharap mahasiswa tidak hanya mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi agen perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yusuf menegaskan keberhasilan KKN-Magang tidak hanya diukur dari capaian program kerja, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan masyarakat.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh mahasiswa untuk selalu menjunjung tinggi norma kesopanan, menghormati budaya setempat, menjaga etika dalam setiap aktivitas, serta membawa nama baik ULM di mana pun mengabdi.

Wakil Dekan II Fakultas Pertanian ULM, Dr Noor Aidawati menambahkan di akhir pelaksanaan kegiatan seluruh kelompok mahasiswa akan mengikuti ekspose teknologi tepat guna dan produk kreatif industri desa pada 3-4 September mendatang.

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Ekspose ini sebagai wadah menampilkan inovasi dan hasil pendampingan kepada masyarakat mulai budi daya pertanian dan peternakan, ketahanan pangan, pengolahan hasil tani, hingga pemberdayaan masyarakat.

"Kami berharap mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk menampilkan karya dan inovasi terbaiknya hasil dari kegiatan pengabdian," katanya.