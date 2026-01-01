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Menhub Dudy Sebut Insiden KMP Mutiara Sentosa jadi Evaluasi Menyeluruh

Rabu, 05 Agustus 2026 – 00:35 WIB
Menhub Dudy Sebut Insiden KMP Mutiara Sentosa jadi Evaluasi Menyeluruh - JPNN.com Kalsel
Arsip foto - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. ANTARA/Harianto

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadi evaluasi menyeluruh untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran, penanganan darurat, dan perlindungan seluruh pengguna jasa.

Dudy menyatakan pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh penyebab insiden, prosedur operasional, serta sistem keselamatan pelayaran agar kejadian serupa tidak terjadi pada masa mendatang.

“Guna mencegah terulangnya kejadian serupa, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang terjadi sekarang ini akan menjadi bahan evaluasi agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

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Evaluasi tersebut termasuk mencakup penyempurnaan standar operasional penanganan keadaan darurat guna memberikan perlindungan maksimal.

Menhub menegaskan apabila hasil investigasi menemukan dugaan tindak pidana dalam insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, proses hukum akan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bila ditemukan dugaan tindak pidana, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Dudy.

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Kementerian Perhubungan juga memastikan penanganan korban dan investigasi KMP Mutiara terus berjalan. Saat ini resmi beralih menjadi Operasi SAR Rutin Kesiapsiagaan

Memasuki hari ketiga pascainsiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi dari Masalembu ke Surabaya. Dengan demikian, total 238 orang yang berada di atas kapal, terdiri atas penumpang dan awak kapal, telah berhasil dievakuasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menyebut insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa II menjadi bahan evaluasi.
Sumber Antara
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TAGS   menteri perhubungan Dudy Purwagandhi KMP Mutiara Sentosa kecelakaan kapal

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