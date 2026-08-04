Sekolah Rakyat Banjarbaru Terapkan Adaptasi Asrama Seusai Libur Panjang

kalsel.jpnn.com, BANJABARU - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru memberikan kelonggaran kepada siswa untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan berasrama sebelum memulai pembelajaran setelah libur satu bulan, agar proses transisi bertahap dan peserta didik siap belajar.

Kepala SRT 9 Banjarbaru Rifki Hakim mengatakan sekolah sengaja tidak langsung memulai kegiatan belajar mengajar pada hari pertama tahun ajaran baru karena peserta didik perlu mengembalikan ritme kehidupan berasrama setelah cukup lama berada di lingkungan luar.

“Saya meminta guru dan tenaga kependidikan memprioritaskan transisi bertahap terhadap aturan, jadwal harian, serta aktivitas di asrama dibanding langsung mengejar target pembelajaran akademik,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenpar Gencar Promosikan Wisata Akuarium Jelang Libur Sekolah

Dia menjelaskan pendekatan itu dipilih karena sebagian siswa masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri kembali dengan pola kehidupan berasrama, sehingga diharapkan mereka merasa nyaman sebelum mengikuti proses belajar secara penuh.

“Sekolah juga menyiapkan matrikulasi selama beberapa hari bagi siswa yang baru bergabung sebagai pengganti peserta didik sebelumnya agar seluruh siswa memiliki pemahaman awal yang setara sebelum memasuki materi pembelajaran reguler,” katanya.

Menurut dia, matrikulasi menjadi bagian dari strategi sekolah menyamakan kesiapan belajar sehingga siswa baru tidak tertinggal materi, sementara peserta didik lainnya tetap dapat mengikuti pembelajaran secara bersamaan tanpa kesenjangan kemampuan.

Baca Juga: Gubernur Muhidin Pastikan Kesiapan Sekolah Rakyat di Banjarmasin

Dia menuturkan pemberian ruang adaptasi pada awal tahun ajaran memang membuat pembelajaran akademik dimulai secara bertahap, namun sekolah telah menyiapkan strategi percepatan agar seluruh target pembelajaran tetap tercapai sesuai kurikulum.

Dia menilai masa adaptasi menjadi tahapan penting karena siswa yang kembali terbiasa dengan kehidupan berasrama akan lebih siap mengikuti pembelajaran, menjalankan aktivitas sehari-hari, serta berpartisipasi dalam pembinaan karakter di lingkungan sekolah.