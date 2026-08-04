Neraca Perdagangan Internasional di Kalsel Surplus Rp 80 Triliun

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat neraca perdagangan internasional di provinsi ini mengalami surplus Rp80,04 triliun sepanjang Januari-Juni 2026 atau meningkat 10,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanif mengatakan surplus tersebut tercipta karena nilai ekspor sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap lebih tinggi dibandingkan nilai impor, sehingga menjaga neraca perdagangan Kalsel berada pada posisi positif.

“Surplus neraca perdagangan pada Juni 2026 mencapai sekitar Rp15,61 triliun, meningkat 8,64 persen jika dibandingkan Mei 2026 yang tercatat sekitar Rp14,37 triliun,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenhut Bongkar Jaringan Perdagangan Gading Gajah di Bali

Mukhanif menyebut peningkatan surplus pada Juni 2026 didorong nilai ekspor yang naik menjadi sekitar Rp18,86 triliun, sementara nilai impor turun menjadi sekitar Rp3,25 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara tahunan, surplus neraca perdagangan Kalsel pada Juni 2026 meningkat 57,80 persen dibandingkan Juni 2025 yang mencapai sekitar Rp9,89 triliun, seiring kenaikan nilai ekspor dari sekitar Rp13,06 triliun menjadi Rp18,86 triliun.

Di sisi lain, nilai impor pada Juni 2026 tercatat sekitar Rp3,25 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang sekitar Rp3,17 triliun, sehingga peningkatan surplus terutama ditopang pertumbuhan ekspor.

BPS menyampaikan surplus neraca perdagangan sepanjang semester I-2026 tersebut meningkat dari sekitar Rp72,28 triliun pada Juni 2025 menjadi sekitar Rp80,04 triliun pada Juni 2026. (antara/jpnn)