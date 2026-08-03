Nilai Ekspor di Kalsel Tembus Rp 98,20 T pada Semester I 2026

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan mencatat nilai ekspor di provinsi itu tembus sekitar Rp 98,20 triliun selama semester I 2026, meningkat 14,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Kepala BPS Kalsel Mukhamad Mukhanif mengatakan capaian tersebut ditopang nilai ekspor pada Juni 2026 yang mencapai sekitar Rp 18,86 triliun, naik 3,86 persen dibandingkan Mei 2026 dan meningkat 44,47 persen dibandingkan Juni 2025.

“Kelompok bahan bakar mineral masih menjadi komoditas ekspor terbesar Kalimantan Selatan dengan nilai sekitar Rp 15,61 triliun, berkontribusi 82,73 persen terhadap total ekspor pada Juni 2026,” ujarnya.

Dia menyebut komoditas utama lainnya meliputi lemak dan minyak hewani atau nabati sekitar Rp 2,38 triliun, kayu dan barang dari kayu sekitar Rp 295,16 miliar, berbagai produk kimia sekitar Rp 232,14 miliar, serta karet dan barang dari karet sekitar Rp 205,29 miliar.

Kemudian lima kelompok komoditas tersebut secara kumulatif menyumbang 99,23 persen terhadap total ekspor Kalimantan Selatan pada Juni 2026 sehingga masih menjadi penopang utama kinerja perdagangan luar negeri daerah.

Dia menjelaskan dari sisi negara tujuan, China menjadi pasar ekspor terbesar dengan nilai sekitar Rp 7,53 triliun, diikuti Malaysia sekitar Rp 2,46 triliun, Jepang sekitar Rp 1,56 triliun, India sekitar Rp 1,40 triliun, dan Filipina sekitar Rp 1,28 triliun.

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Dia mengatakan nilai ekspor ke China pada Juni 2026 meningkat 8,82 persen dibandingkan Mei 2026, ekspor ke Malaysia dan Jepang juga tumbuh masing-masing 44,19 persen dan 50,07 persen, sedangkan ekspor ke India turun 28,81 persen dan ekspor ke Filipina meningkat 2,11 persen.

Secara keseluruhan, nilai ekspor ke lima negara tujuan utama mencapai sekitar Rp14,24 triliun pada Juni 2026 atau meningkat 10,43 persen dibandingkan Mei 2026. Kelima negara tersebut memberikan kontribusi sebesar 75,46 persen terhadap total ekspor Kalimantan Selatan pada Juni 2026.