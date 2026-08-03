Poliban Raih 20 Medali pada Porseni 2026 di Medan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan berhasil meraih 20 medali pada Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) ke-15 Politeknik se-Indonesia 2026 yang digelar Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara.

"Alhamdulillah kami berada diperingkat ke-9 pada Porseni Politeknik se-Indonesia 2026, tetap bisa mempertahankan masuk 10 besar seperti Porseni sebelumnya," ujar Direktur Poliban Kalsel Joni Riyadi di Banjarmasin, Minggu.

Dia menyebut kontingen Poliban yang berjumlah 28 atlet berhasil mendapatkan total 20 medali, yakni, 7 medali emas, 8 medali perak dan 5 medali perunggu pada ajang yang berlangsung dari 24 Juli hingga 1 Agustus 2026.

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Menurut Joni Riyadi, para atlet kampusnya yang turun pada 9 cabang olahraga hampir semuanya ada meraih medali.

"Semangat para atlet kita luar biasa, hingga mereka meraih prestasi dan membanggakan kampus kita di tingkat nasional," ujarnya.

Adapun cabang olahraga dan nomor pertandingan yang meraih prestasi yang diikuti 48 politeknik di Indonesia tersebut, yakni untuk 7 medali emas diraih dari cabang olahraga Panjat Tebing - Speed Klasik Perorangan Putri, Panjat Tebing - Lead Perorangan Putra, Bola Basket - 3 x 3 Putri, Tenis Meja-Tunggal Putri, Tenis Meja - Ganda Putra, Panjat Tebing - Boulder Perorangan Putri, Bulutangkis - Beregu Putri.

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Sedangkan untuk medali perak, diraih dari cabang olahraga Panjat Tebing - Lead Mix, Tenis Meja - Tunggal Putra, Tenis Meja - Ganda Campuran, Panjat Tebing - Boulder Perorangan Putra, Bulutangkis - Tunggal Putri, Bulutangkis - Ganda Putri, Bulutangkis - Ganda Campuran, Kempo - Randori Kelas 70 kg Putra.

Sementara untuk medali perunggu diraih dari cabang olahraga Tenis Meja - Beregu Putra, Bola Basket - 5 x 5 Putra, Catur - Catur Cepat Putri, Catur - Catur Kilat Putri, Kempo - Kelas 65 Putra.