Warga Kalsel Diminta Waspada Potensi Gelombang Tinggi 2,5 Meter

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi mencapai hingga 2,5 meter di perairan Kalimantan Selatan (Kalsel), yang berlaku mulai Senin (3/8).

Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor BMKG Utari Randiana di Banjarbaru mengatakan potensi gelombang tertinggi diprakirakan terjadi di perairan Tanah Laut dan Kotabaru dengan ketinggian berkisar 1,25 hingga 2,5 meter sehingga memerlukan kewaspadaan dari pengguna jasa transportasi laut.

“Bagi para nelayan, operator kapal tongkang, operator dan penumpang kapal feri, serta kapal berukuran besar agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut karena gelombang berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran,” ujarnya.

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Sementara di daerah lain, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diprakirakan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin antara sembilan hingga 14 knot/jam serta arus laut sekitar satu knot.

Utari menyampaikan kondisi cuaca di wilayah perairan Kalimantan Selatan secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan, namun masyarakat tetap diminta memperhatikan pembaruan informasi cuaca mengingat kondisi laut dapat berubah sewaktu-waktu.

Selain prakiraan di wilayah perairan, BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar 23 hingga 34 derajat celsius, kelembapan relatif 46 hingga 98 persen, serta kecepatan angin mencapai 15 kilometer per jam.

BMKG juga menerbitkan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Banjarbaru, terutama kawasan Landasan Ulin, Liang Anggang, dan sekitarnya.

BMKG memprakirakan cuaca tersebut meluas ke wilayah Kabupaten Banjar yang meliputi Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Martapura Barat, Tatah Makmur, dan sekitarnya hingga sekitar pukul 17.00 Wita.