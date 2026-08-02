KMP Mutiara Santosa Terbakar, 5 Orang Dilaporkan Tewas

kalsel.jpnn.com, MADURA - Kebakaran yang melanda Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar, pada Minggu (2/8) sekira pukul 06.00-07.00 WIB di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyebabkan lima orang meninggal dunia.

Dari data Badan SAR Nasional (Basarnas) hingga pukul 18.00 WIB, total korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang yang terdiri dari 227 orang selamat, dan lima lainnya meninggal dunia. Namun, belum ada data pasti terkait apakah seluruh korban merupakan penumpang, atau juga termasuk awak kapal.

"Data sementara hingga pukul 18.00 WIB, total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 232 orang, terdiri atas 227 selamat dan lima meninggal dunia," kata Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit, di Surabaya, Minggu.

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Peristiwa kebakaran kapal itu, terekam kamera penumpang dan video tersebut beredar di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar hebat dengan mengeluarkan kepulan asap berwarna abu-abu kehitaman, sementara para penumpang juga terlihat mengenakan rompi pelampung berwarna oranye.

KMP Mutiara Sentosa dilaporkan mengalami kebakaran sekitar pukul 06.00-07.00 WIB, saat kapal berada di ujung utara Madura. Saat itu, komunikasi dengan nakhoda kapal terputus. KMP Mutiara Santosa 2 melayani rute Surabaya-Makassar mengangkut sekitar 250 orang di atas kapal (person on board/POB).

Petugas siaga Kantor SAR Surabaya pada pukul 08.24 WIB menerima informasi dari Syahbandar Tanjung Perak terkait peristiwa kapal yang terbakar di perairan utara Madura.

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Kemudian, pada pukul 08.25 WIB, PT Atosim Lampung Pelayaran melaporkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 yang membawa sekitar 250 penumpang dan awak kapal mengalami kebakaran saat berlayar dari Surabaya menuju ke Makassar.

Setelah menerima laporan tersebut, Kantor SAR Surabaya berkoordinasi dengan Syahbandar Tanjung Perak untuk mengetahui posisi terakhir kapal. Sementara Pos SAR Sumenep juga berkoordinasi dengan Stasiun Radio Pantai (SROP) Kalianget guna mempercepat upaya pencarian.