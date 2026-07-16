Polresta Banjarmasin Siapkan Jalur Alternatif Akibat Longsor di Jalan Sungai Lulut

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Satlantas Polresta Banjarmasin menyiapkan jalur alternatif dan menerapkan rekayasa lalu lintas menyusul terjadinya longsor di Jalan Sungai Lulut KM 5,5 guna menjaga keselamatan pengendara serta memastikan mobilitas tetap berlangsung.

Longsor mengakibatkan badan jalan di ruas dekat Sungai Gardu hingga Komplek Gardu Mekar Indah mengalami retak dengan panjang sekitar 30 meter. Bagian tepi jalan yang berbatasan dengan sungai juga amblas hingga sekitar satu meter sehingga tidak aman dilintasi kendaraan roda empat atau kendaraan besar.

Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramonomengatakan personel langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan kawasan terdampak sekaligus mengatur arus lalu lintas melalui jalur alternatif.

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"Pengendara mobil diarahkan melalui Jalan Rahayu hingga Pembina IV kemudian menyeberang melalui jembatan menuju Sungai Lulut dan Sungai Tabuk. Untuk sepeda motor masih bisa melintas di sisi jalan yang tersisa, namun diberlakukan sistem buka-tutup demi keselamatan," ujarnya.

Menurut dia, pengalihan arus dilakukan sejak pagi setelah kondisi jalan dinilai berisiko bagi kendaraan roda empat.

Sementara untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor masih diperbolehkan melintas secara bergantian dengan pengawasan petugas di lapangan.

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Embang mengatakan rekayasa lalu lintas menjadi langkah cepat untuk mengurangi potensi kemacetan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerusakan badan jalan.

"Keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas sehingga kami menyiapkan jalur alternatif dan menempatkan personel di titik-titik pengalihan arus agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar," katanya.