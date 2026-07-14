2 Pelajar Terbaik Asal Kalsel Ikuti Pelatihan Paskibraka Nasional 2026

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengirim dua pelajar terbaik mengikuti pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2026 sebagai wakil daerah untuk mempersiapkan tugas pengibaran bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 RI di Istana Negara.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin melepas simbolis dua putra-putri terbaik daerah untuk mewakili Kalimantan Selatan bernama Inyoman Haryad D.D dari SMA Negeri 7 Banjarmasin dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura, Kabupaten Banjar.

Keduanya berhak mengikuti pelatihan tingkat nasional setelah lolos seleksi calon anggota Paskibraka yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel pada Mei 2026.

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Syarifuddin bersyukur karena Kalsel kembali memperoleh kuota dua peserta pada pelatihan Paskibraka tingkat nasional, karena kesempatan tersebut menjadi wujud kepercayaan sekaligus peluang bagi generasi muda Kalsel untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan karakter kebangsaan di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, mereka akan membawa nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional. Saya berpesan agar kedua calon anggota Paskibraka menjaga kondisi fisik, kesehatan, disiplin, serta nama baik Kalimantan Selatan selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan di Jakarta,” katanya.

Menurut dia, kesempatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat untuk memberikan penampilan terbaik.

Syarifuddin meminta dua perwakilan Kalsel percaya diri dan membuktikan mampu bersaing dengan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia melalui sikap, prestasi, dan dedikasi selama menjalani pelatihan.

Pemprov Kalsel berharap kedua pelajar tersebut mampu menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dengan baik sehingga dapat mengemban tugas sebagai Paskibraka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, sekaligus mengharumkan nama Kalimantan Selatan di tingkat nasional.