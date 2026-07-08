Dishub Kalsel Tingkatkan Layanan Transportasi Publik dengan Bus Listrik

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk meningkatkan layanan transportasi publik dengan meluncurkan sejumlah inovasi, salah satunya melalui keberadaan bus listrik berkapasitas besar.

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M Fitri Hernadi mengatakan layanan transportasi publik sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung mobilitas yang lebih nyaman, aman, dan ramah lingkungan.

"Shuttle bus perkantoran akan melayani kawasan pusat pemerintahan, sehingga memudahkan mobilitas aparatur sipil negara maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan itu. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, layanan shuttle bus ini akan dioperasikan secara gratis pada tahap awal peluncuran," katanya di Banjarbaru.

Dia menjelaskan shuttle bus perkantoran tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan janji Gubernur Kalimantan Selatan untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin mudah diakses masyarakat.

Selain itu, Dishub Kalsel juga membuka koridor baru yang melintasi jalur paralel Jalan Gubernur Syarkawi menuju kawasan perkantoran.

Kehadiran koridor tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan angkutan umum sekaligus menjadi alternatif perjalanan menuju pusat pemerintahan.

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Untuk mengurai padatnya calon penumpang di halte yang tidak terangkut, akan diluncurkan bus listrik itu.

Bus ramah lingkungan tersebut akan melayani rute dari Rumah Sakit Mulin menuju Simpang Empat dan difokuskan beroperasi pada jam-jam sibuk.