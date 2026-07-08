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Kapolda Kalsel dan HMI Duduk Bersama Bahas Masalah Kelangkaan BBM

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:15 WIB
Kapolda Kalsel dan HMI Duduk Bersama Bahas Masalah Kelangkaan BBM - JPNN.com Kalsel
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menerima audiensi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (Badko HMI Kalsel) membahas berbagai persoalan terutama kelangkaan BBM bersubsidi yang saat ini meresahkan masyarakat, di Banjarbaru, Selasa (7/7/2026). ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan dan aktivis Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI Kalsel) duduk bersama membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akhir-akhir ini terjadi semakin parah.

"Kami memberikan pandangan mengenai pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh agar langkah yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan," kata Yudha di Banjarbaru, Selasa.

Kapolda menegaskan penyelesaian persoalan BBM bersubsidi harus diawali dengan memahami akar permasalahan yang sebenarnya.

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Dengan begitu, kata dia, langkah dan kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Yudha juga memandang perlunya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan seluruh pihak terkait agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif.

“Pertemuan seperti ini perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mampu menjawab persoalan distribusi dan kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan," ucap Kapolda.

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Sementara Ketua Umum Badko HMI Kalsel Abdi Aswadi menegaskan persoalan kelangkaan BBM bersubsidi sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan sektor perekonomian.

Dia meminta Negara harus hadir memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, sekaligus menindak tegas setiap praktik yang merugikan hak masyarakat.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan membahas kelangkaan BBM bersama Badko HMI Kalsel.
Sumber Antara
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TAGS   Badko HMI Kalsel kelangkaan BBM Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan

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