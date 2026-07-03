6.795 Jemaah Haji Kalselteng Telah Tuntas Dipulangkan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) Eddy Khairani menyampaikan proses pemulangan jemaah haji ke tanah air telah tuntas dengan total 6.795 orang pada musim haji tahun 1447 H / 2026 M.

"Tidak ada yang tertinggal di tanah suci karena dirawat di rumah sakit ataupun lainnya, semua sudah dipulangkan ke tanah air," ujarnya di asrama haji di Kota Banjarbaru, Kamis.

Menurut dia, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang berasal dari Provinsi Kalsel dan Kalteng berakhir pada 1 Juli 2026, yakni tibanya jamaah haji Kloter 19.

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Dia mengatakan proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang berjumlah 19 Kloter berjalan lancar dan sesuai jadwal.

"Tidak ada penundaan dalam waktu yang panjang. Kami patut bersyukur seluruh rangkaian operasional penerbangan berjalan sangat lancar," katanya.

Eddy menyampaikan pada musim haji tahun 1447 H / 2026 M ini, jemaah haji Kalselteng yang wafat sebanyak sembilan orang.

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"Dengan rincian jemaah haji yang wafat itu sebanyak tujuh orang asal Kalsel dan dua orang asal Kalteng," paparnya.

Menurut dia, operasional haji tahun ini berjalan sangat baik dengan dukungan semua pihak dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga PT Angkasa Pura, Imigrasi, Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas 1 Banjarmasin dan pihak kepolisian.