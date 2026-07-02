Penyaluran KUR di Kalsel Sudah Tembus Rp 2,53 Triliun

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 23 Juni 2026 telah mencapai Rp 2,53 triliun yang disalurkan kepada 35.194 debitur atau sekitar 49,13 persen dari target penyaluran KUR tahun 2026 sebesar Rp 5,15 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo menyebut KUR tetap menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Meski jumlah debitur mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, nilai penyaluran justru meningkat sebesar 0,54 persen, yang menunjukkan semakin banyak pelaku UMKM yang berkembang dan memperoleh plafon pembiayaan lebih besar," katanya di Banjarbaru, Rabu.

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Dia menjelaskan tren ini menunjukkan adanya debitur yang naik kelas. Di sisi lain, lembaga penyalur juga menerapkan prinsip kehati-hatian atau selective lending untuk menjaga kualitas kredit.

Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan masih didominasi Skema Mikro dengan nilai sekitar Rp 1,64 triliun atau lebih dari 64 persen dari total penyaluran.

Sementara berdasarkan sektor usaha, pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp889,49 miliar atau sekitar 35 persen dari total penyaluran, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

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Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan nilai penyaluran tertinggi mencapai Rp449,90 miliar, sedangkan pertumbuhan penyaluran terbesar secara tahunan terjadi di Kota Banjarbaru, yang mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan penyangga perkotaan.

Catur menambahkan, keberhasilan penyaluran KUR tidak hanya bergantung pada lembaga penyalur, tetapi juga memerlukan dukungan kuat pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM.